Erste Asylwerber kommen nun ins Linzer Ex-Hotel

Nun ja, alles ein schönes Symbol für die heftige politische Debatte um das Unterbringungsprojekt der Bundesagentur BBU: Am Donnerstag und/oder Freitag dieser Woche sollen die ersten ungefähr acht von am Ende laut BBU insgesamt einmal „nicht über 100“ Asylwerbern im Ex-Hotel eintreffen. ÖVP-Vizebürgermeister Martin Hajart thematisiert das auch gleich in einem vor Ort aufgenommenen TikTok-Video, in dem er fordert, dass die acht, oder wieviele es anfangs halt wirklich sein werden, gleich mal zur Arbeit eingeteilt werden, also etwa zu Reinigungsarbeiten herangezogen werden.