Millionen-Geldspritze für Flugtaxi-Firma Lilium

100 Millionen Dollar allein von Tencent

Mindestens 100 Millionen Dollar will der Großaktionär von Lilium, der chinesische Tech-Investor Tencent, beisteuern. Tencent hält laut Zahlen des Datenanbieters Refinitiv bereits 23,4 Prozent an Lilium. Die Aktie sprang am Dienstag im Frankfurter Handel um 36 Prozent auf 53 Cent hoch. Dabei wechselten gut 500.000 Papiere den Besitzer, fast 100-mal so viel wie an einem gesamten Durchschnittstag. An der New Yorker Technologiebörse Nasdaq notierte sie vorbörslich mit 55 US-Cent 43 Prozent fester. Sorgen, dass dem Start-up vor dem Marktstart das Geld ausgehen könnte, hatten die Aktie seit dem Börsendebüt im September 2021 um mehr als 95 Prozent abstürzen lassen. Lilium war damals in einen leeren Börsenmantel (SPAC) geschlüpft.