Alexandra Kegeles Liebeserklärung an die Mode

So stand ihr Geschäft kurz auf der Kippe, als sie zu viel wollte und sich von ihren Wurzeln entfernte. „Ich habe bald gemerkt, dass ich mich wieder auf mein eigentliches Handwerk besinnen muss“, gibt Kegele heute zu. Nach einem Ausflug nach Feldkirch und einem kurzen Abstecher in die Gastronomie ist sie final in ihrem Atelier in Bürs gelandet.