Harder (18) ging auf Fahrgast und Lokführer los

Beim Bahnhof Götzis zertrümmerten die Burschen wenig später eine Glasflasche und randalierten in der Fußgängerunterführung. Ein am Bahnsteig wartender 53-Jähriger sprach die beiden auf ihr Verhalten an. Die zeigten sich wenig beeindruckt, drohten dem Bahnfahrer vielmehr Schläge an. Auch könnte er bald ein Messer im Rücken haben...