Strahlende Kinderaugen - doch Zukunft ist düster

Und ein Besuch bei den 61 Waisenkindern aus der Ukraine rückt einem ganz schnell den Kopf wieder zurecht, was banale Alltagssorgen betrifft, macht sie klein und erbärmlich. Denn es bricht einem das Herz sich auszumalen, was auf diese Kinder, die schon so viel mitgemacht haben, zukommen könnte. Ein Wort der ukrainischen Behörde genügt - und sie müssen zurück. Ins Waisenhaus, das in gefährlicher Nähe zu einer Ölraffinerie steht, die immenses Angriffsrisiko birgt. Der Keller, sagt uns Pascale Vayer, Herz und Motor hinter der Hilfsorganisation „Kleinen Herzen“, wurde in der Zwischenzeit schon wieder wie ein Bunker hergerichtet Es fehlen einem die Worte. Ob sie daheim eine Chance haben, in eine Familie adoptiert zu werden? Auf der Prioritätenliste steht das in einem kriegsgebeutelten Land sicher nicht.