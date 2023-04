Heimische Industrie sieht derzeit wieder schwarz

Die Stimmung hat sich gegenüber der bereits getrübten Einschätzung im 4. Quartal des Vorjahres neuerlich verschlechtert. Damit ist das schon das dritte Quartal in Folge, das klar negativ beziehungsweise nur knapp positiv eingeschätzt wird. Sorgenkind Nummer 1 ist die metallverarbeitende Industrie, die Geschäftslage in sechs Monaten wird in dieser Sparte von 59 Prozent als ungünstiger beurteilt.