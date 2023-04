Kern als Königsmacher für Doskozil?

Fünfmal so viele Zeichen wie diese Kolumne benötigte Christian Kern gestern Vormittag, um seine Unterstützung für Hans Peter Doskozil bekannt zu geben - in einem Posting auf Facebook. Über diesen Schritt war bereits heftig spekuliert worden, weil der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler der amtierenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bekanntlich seine Gunst versagt hatte - anders als Vranitzky, Klima, Gusenbauer und Faymann in ihrer gemeinsamen Erklärung.