Ohne Taferl am Moped: Lenker ist erst 12!

Ein Moped ohne Kennzeichen erregte in den Abendstunden auf einer Tankstelle in Straß im Straßertale, Bezirk Krems, die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Schon der Lenker, der das nicht zugelassenen Gefährt betankte, überraschte die Uniformierten: Es war nämlich ein erst zwölf Jahre alter Bursche. Doch damit nicht genug: Auf die Frage, was er denn da mache, erzählte der Bub den Beamten, dass er nur schnell sein Moped geholt habe. Und zwar von jener Person, die es ihm zuvor gestohlen habe. Auf dem Heimweg hätte er eben schnell tanken müssen.