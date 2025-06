„Bei Red Bull Salzburg hat sich viel verändert“

Von 2012 bis 2018 war Ernst Tanner der Chef in der Nachwuchsabteilung der Bullen. Danach verschlug es ihn über den großen Teich in die MLS. Seit mittlerweile sieben Jahren ist der Deutsche Sportdirektor bei Philadelphia Union. „Ich wollte immer noch einmal im Ausland arbeiten und bei einem Klub, auch wenn er weniger finanzielle Mittel hat, etwas entwickeln. Das ist mit dem Salary Cap gut möglich“, erzählt der 58-Jährige. Mit seinem Verein gehört er seit Jahren zu den besten in den USA. „Kein Team holte in den vergangenen fünfeinhalb Saisonen mehr Punkte als wir.“