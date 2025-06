Ein Hypochonder auf neuen Wegen

Im 25. Jahr des Theatersommers in Haag bringt Regisseur Leander Haußmann einen Klassiker von Molière auf die Komödienbühne – in neuem frisch-fröhlichen Gewand (wenn man von den opulenten Kostümen von Cedric Mpaka absieht). In „Die eingebildete Kranke“ mit Ursula Strauss in der Titelrolle geht es in die Abgründe körperlichen Leidens – voll Angst und windend vor Schmerz.