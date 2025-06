„Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour tritt zurück

Erstes Cover war bereits eine Sensation

Wintour nahm ihre Arbeit bei dem Magazin als Nachfolgerin von Grace Mirabella im Jahr 1988 auf – schon ihr erstes Cover sorgte für Aufsehen. Das Model Michaela Bercu wurde darauf in Jeans abgelichtet – ein Novum in der Geschichte von „Vogue“. Noch dazu waren die Hosen mit einem Preis von nur 50 Dollar außerordentlich günstig. Star-Fotograf Peter Lindbergh setzte Model und Jeans damals in Szene.