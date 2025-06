Vom Torjäger zum Titeltrainer! Greifenburg jubelt

Greifenburgs Meisterbomber darf sich nun auch Meistercoach nennen! Beim letzten Aufstieg der Drautaler in der Saison 2015/16 schoss Marcel Pirker seine Truppe mit unglaublichen 52 Toren in die Unterliga West. Und heuer führte Pirker – der seit 1997 im Klub tätig ist, nie für einen anderen Verein auflief – seine Jungs als Trainer in der 1. Klasse A an und erlebte ein Deja-vu.