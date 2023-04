Sesko nähert sich in großen Schritten

Die Wiener fiebern dem Cup-Endspiel entgegen, wo es am Sonntag gegen Sturm Graz um einen Titel geht. In der Liga dümpelt das Team mit dem zweithöchsten Etat auf Rang vier herum und droht noch weiter zurückzufallen. In der Mozartstadt hingegen richtet sich nach dem Cup-Aus der volle Fokus auf den Besuch in der Bundeshauptstadt. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Bullen den 2:0-Auswärtssieg im Kracher bei Sturm Graz bestätigen und einen weiteren Schritt in Richtung zehnter Meistertitel en suite tätigen.