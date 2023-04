Unbekannte Täter schlugen im Raum Kitzbühel zu

Gleich zwei Einbrüche wurden in Kitzbühel und Jochberg in den vergangenen Tagen bei der Polizei gemeldet. In beiden Fällen brachen Unbekannte in eine Wohnung ein und stahlen Schmuck oder Bargeld. Die Polizei sucht nach Zeugen. Auch in Mils (Bezirk Innsbruck-Land) waren Einbrecher am Werk.