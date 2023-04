Tödliches Spiel im Korn-Kipper: Nachbarn schuldig!

Beide Landwirte bisher unbescholten

Die beiden Landwirte, die bislang noch nie mit der Strafjustiz in Kontakt gekommen waren, erschienen ohne Anwalt. So ganz klar war beiden daher scheinbar nicht, was genau der juristische Vorwurf gegen sie ist. Richter Mandl fasste zusammen: „Sie haben zugelassen, dass die Kinder da spielen, obwohl die Vorschriften besagen, dass man das nicht darf. Der Vorwurf ist also: Sie hätten es verhindern können, wenn sie den Kindern verboten hätten, am Anhänger zu spielen.“