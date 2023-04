Salzburg-Wahl: FPÖ klettert im Pinzgau auf Platz 2

Im rot geführten Zell am See hat nur die ÖVP Stimmen verloren - knapp drei Prozent. Platz 1 bleibt. Die SPÖ konnte das Ergebnis mit einem kleinen Plus halten, ist aber jetzt Dritter: „Das kleine Plus gegen den Landestrend freut mich“, so Stadtchef Andreas Wimmreuter. Wermutstropfen für die SPÖ: Das historisch rote Lend bleibt hauchdünn rot - schwarz und blau lauern.