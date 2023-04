Entwarnung für Bewohner nach Felssturz auf Haus

So einen „Wecker“ wünscht man sich nicht: Am Samstag um 6.30 Uhr in der früh donnerte Geröll auf ein Wohnhaus in Ottensheim. Das Gestein löste sich von einer 15 Meter hohen Felswand und türmte sich dann etwa fünf Meter hoch an der Seite bis zum Dach, das beschädigt wurde – wir berichteten. Der Sachschaden ist erheblich, verletzt wurde aber niemand.