Minister zieht Vergleich mit Weimarer Republik

Letzte Generation kündigt „Protestwelle“ an

Mitgrund für Buschmanns Äußerungen ist eine Ankündigung der Klimaaktivisten. Die Letzte Generation will Berlin ab Montag „friedlich zum Stillstand“ bringen. Auch in Wien ist eine dritte „Protestwelle“ angekündigt. So möchte die Gruppe ihre Forderungen nach einer 180-Grad-Wende in der Klimapolitik durchsetzen.