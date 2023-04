So tickt die Klima-Aktivistin Anja Windl

Treffpunkt: der Grazer Stadtpark. Noch bevor Anja Windl und die Letzte Generation diese Woche in der steirischen Landeshauptstadt täglich auf der Straße sitzen und protestieren, trifft die „Krone“ sie zum Gespräch. Schon von Weitem fallen ihre langen, blonden Haare auf, denen sie den Beinamen „Klima-Shakira“ zu verdanken hat. Sie kommt gerade aus Deutschland zurück, wo sie die Osterfeiertage bei ihrer Familie in einem Dorf in Bayern verbracht hat: „Das war sehr interessant, weil meine Familie das alles jetzt erst so richtig mitbekommen hat.“