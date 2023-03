WWF über Letzte Generation: „Falsche Symbolik“

Neue Proteste angekündigt

Möglich wurde das Urteil, da die Stadt Heilbronn an einem Modellprojekt zur Testung schnellerer Verfahren teilnimmt. Neben den Haftstrafen wurden gegen zwei Frauen und einen Mann, die ebenfalls an der Straßenblockade beteiligt waren, Geldstrafen zu jeweils 60 Tagessätzen verhängt, berichtet der „Münchner Merkur“. Die Letzte Generation kündigte umgehende neue Proteste an.