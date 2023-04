Wien bekommt jetzt eine neue Bimlinie

Neue Straßenbahnen könnten bald folgen

Im Hintergrund laufen bereits Planungen für die nächsten Bim-Ausbauprojekte. Neben der Linie 27 in der Donaustadt soll die Linie 72 von der U3-Station Simmering bis Schwechat fahren. Einzig die Finanzierungsfrage sei noch nicht vollständig geklärt. Man befinde sich in Diskussion und Abstimmung, so Stadtrat Peter Hanke dazu.