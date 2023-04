Umfrage offenbart: So unbekannt ist Andreas Babler

So bekannt der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler mittlerweile in der Wiener Löwelstraße sein dürfte, so unbekannt ist er außerhalb der SPÖ-Parteizentrale. Auch bekannt als: Österreich. Das hat eine Online-Umfrage von „Das Zielgruppen Büro“ ergeben. Zwar sucht der 50-Jährige im Rahmen seiner „Basis-Tour“ durch Österreich - krone.at berichtete - den Kontakt zu SPÖ-Mitgliedern.