„Keiner der Genannten“: Wirbel um SPÖ-Stimmzettel

Der PR-Berater Rudi Fußi wirft die Frage in den Raum: „Was machen Deutsch und Co. noch alles, um diese Befragung zu sabotieren?“ Er plädiere für folgende Option am Fragebogen: „Mir ist es wurscht, Hauptsache der Neue haut Christian Deutsch und sein Team raus.“ Fußi hatte in der Vergangenheit, auch gegenüber krone.at, immer wieder verlautbart, dass er Rendi-Wagner keine Chance mehr auf den Parteivorsitz gibt. Deshalb wohl die betont männliche Wortwahl.