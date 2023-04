Rendi-Wagner schießt erstmals gegen Babler

Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler will ein Fairnessabkommen im Dreikampf um den SPÖ-Vorsitz und bringt damit die Parteispitze gegen sich auf. In einem Schreiben an seine Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil wirbt der SPÖ-Politiker um ein gemeinsames Konzept für künftige Mitgliederbefragungen. Dabei soll es etwa direkte Debatten der Bewerber geben und auf Dirty Campaigning verzichtet werden.