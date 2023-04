Hearings geplatzt, Babler in Gremien ausgebootet

Doskozil setzte sich für Babler-Einladung ein - vergeblich

Babler kann außerdem in den Gremien nicht mitdiskutieren: Trotz einer entsprechenden Forderung des ebenfalls für den Vorsitz kandidierenden Doskozil wurde Andreas Babler am Donnerstag nicht in Präsidium und Vorstand eingeladen. Und auch mit seinem Wunsch nach einem Fairness-Abkommen handelte sich Babler einen Korb von der Parteiführung ein: Dieses sei im Präsidium kein Thema gewesen, erklärte Rendi-Wagner. Sie befinde sich innerhalb ihrer Partei in keinem Wahlkampf, daher brauche sie auch kein Fairness-Abkommen.