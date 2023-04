„Wer Zeitungen abschafft, schafft Menschen ab“

Mit eindringlichen Worten reagiert Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf das Aus für die „Wiener Zeitung“. In Anlehnung an das Zitat von Heinrich Heine - „Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen“- sagt sie: „Wer Zeitungen abschafft, schafft auch am Ende Menschen ab. Und dann bleiben nur noch die übrig, die uns sagen, wer abgeschafft gehört? Bleibt uns was andres übrig? Wer bleibt uns übrig? Keine Ahnung.“