Chefredakteur Hämmerle kämpft um „Wiener Zeitung“

Man fragt sich als Journalist, was hat denn die Redaktion der „Wiener Zeitung“ der Regierung angetan, dass sie sich dieser ältesten Tageszeitung der Welt wie eines lästigen und ungeliebten Anhängsels entledigen will.

Guter Journalismus ist per se lästig für Regierungen und alle Mächtigen, er muss es sein. Und kluge Politiker wissen, dass nicht nur die Menschen, sondern auch die Politik à la longue von unbequemem und unabhängigem Journalismus profitieren. So gesehen könnte man das fast als Kompliment für die Redaktion interpretieren. Ich befürchte allerdings, zur Ungeliebtheit kommt ein noch größeres Maß an Gleichgültigkeit und Desinteresse der Eigentümervertreter. Der Umgang mit der „Wiener Zeitung“ ist ein Musterbeispiel, wie der Staat mit öffentlichem Eigentum nicht wirtschaften soll und darf. Das erinnert fast an die 1990er, als die traditionsreiche Creditanstalt erst aus parteipolitischen Gründen an einen Mitbewerber verkauft und dann ins Ausland verscherbelt wurde.