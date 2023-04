Urfahrmarkt-Fahrgeschäfte müssen diesmal „wandern“

„Aqua Valley“ ist in Südeuropa im Einsatz

Was heuer das Ganze ein wenig erschwert: Weil das beliebte „Aqua Valley“ erstmals seit Jahren am Markt fehlt, wird sich bei einigen Fahrgeschäften wohl der Standplatz ändern. Ein Umstand, der für das Aufbauteam jede Menge zusätzlichen Aufwand bedeutet. Der „Skyfall“, der heuer - wie berichtet - ein Comeback am Urfahranermarkt feiert, ist übrigens noch nicht einmal im Anrollen - er ist noch bis Sonntag bei der Dippemess in Frankfurt im Einsatz.