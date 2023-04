„Soll ich deswegen etwa aufhören? Sicher nicht!“

Wenn die Judo-Weltmeisterschaften am 7. Mai in Katar starten, wird das Ländle durch die Neo-Vorarlbergerin Lubjana „Lulu“ Piovesana in der Klasse bis 63 Kilogramm vertreten sein. Die 26-Jährige qualifizierte sich zuletzt mit einem fünften Rang beim Grand Slam-Turnier in Antalya (Tur) für die Titelkämpfe. Fehlen wird dort hingegen ihr Lebensgefährte Laurin Böhler.