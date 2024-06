Ein ernstes Programm zum Auftakt der Schubertiade

Konstantin Krimmel begeisterte vollauf

Doch welche Atmosphäre auch immer, Konstantin Krimmel brachte all das wunderbar zum Ausdruck. Klangvoll, jedoch nie forciert, war seine Tonbildung, das heutzutage so modische Säuseln unterließ er zum Wohle eines natürlichen Flusses. Im so begeisternden Ganzen waren die Höhepunkte Mahlers „Um Mitternacht“ und „Ich bin der Welt abhanden gekommen“. Diese an sich so berührenden Gesänge gingen durch Konstantin Krimmels authentische Singweise umso mehr zu Herzen.