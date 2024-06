„Das Theater wird eine Art letzte Bastion bleiben“

Im Büro des Theaters KOSMOS herrscht routinierte Betriebsamkeit. Zwei Damen sitzen an ihren Bildschirmen und erledigen, was ein Theaterbetrieb an täglichen Notwendigkeiten mit sich bringt. Im Foyer ist ein Bühnenarbeiter zu Gang, der Moltonstoff von Podesten abhängt. Augustin Jagg, der gemeinsam mit Hubert Dragaschnig das KOSMOS nun schon fast 30 Jahre lang leitet, wirft eben einen raschen Blick auf ein frisch gedrucktes Theaterplakat, bevor er mir Platz anbietet. „Es muss Gehen und Kommen heißen, nicht Kommen und Gehen. Das ist ein großer Unterschied!“