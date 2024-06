Rankweiler stürmten die „neue“ Häusle-Villa

Man konnte: Mehr als vier Jahre später steht im Rankweiler Ortszentrum ein echtes Schmuckstück, am Samstag wurde dieses feierlich eröffnet. Somit gibt es eine Zukunft für ein Haus, das eine lange Geschichte hat: Ursprünglich als einfaches Wohnhaus errichtet, wurde das Gebäude im Laufe der Jahre durch verschiedene Besitzer erweitert und schließlich zu einer Villa umgebaut. Der heutige Name „Häusle-Villa“ rührt aus den 90er-Jahren her, davor war der repräsentative Bau in der gesamten Region als „Marte-Villa“ bekannt.