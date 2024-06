Der Wasserstand des Bodensees sinkt stetig

Am Sonntagmorgen unterschritt der Pegel im Bregenzer Hafen zum ersten Mal seit gut einer Woche wieder die 5-Meter-Marke. Zum Vergleich: Am vergangenen Dienstag zeigte der Pegel noch 5,15 Meter an. Die Zeit des Zitterns dürfte auch deshalb vorbei sein, weil für die kommenden Tage mit nur wenig Niederschlag zu rechnen ist. Gut möglich, dass bereits im Laufe des Montags die ersten mobile Dämme abgebaut werden können, zudem dürfte auch die gesperrte Feriensiedlung „An der Schanz“ in Fußach wieder freigegeben werden.