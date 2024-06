Hohenems ist der klare Favorit im Endspiel

Beim letzten Cupsieg der Emser waren mit Florian Eres und Tim Wolfgang zwei Akteure mit dabei, die auch heute in der Elf von Trainer Martin Brenner auflaufen werden. Rankweils Coach Stipo Palinic holte einmal als Spieler den Sieg im VFV-Cup – ausgerechnet mit dem heutigen Gegner Hohenems. „Wir haben damals Koblach mit 4:2 besiegt. Die Erinnerung an so einen Erfolg vergisst man nicht“, erzählt Palinic.