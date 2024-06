Fliegender Wechsel von der ÖVP zu der Ländle-SPÖ

Die grüne Landtagskandidatin Vahide Aydin hat es bereits im Jahr 2009 vorgemacht: Bei den Landtagswahlen holte sie in der türkischen Community so viele Vorzugsstimmen, dass sie im Bezirk Dornbirn den Lustenauer Bernd Bösch überholte. Der musste über die Landesliste ins Parlament einziehen – die Bludenzerin Karin Fritz verlor indes ihr Mandat. Auch bei den folgenden Landtagswahlen warb Aydin erfolgreich um Vorzugsstimmen. Das bewog schließlich auch die Verantwortlichen der anderen Parteien dazu, sich in der türkischstämmigen Bevölkerung nach Stimmenfängern umzusehen. Bislang aber ohne großen Erfolg.