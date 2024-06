Wenn man im Job seine Identität verleugnen muss

Schätzungsweise 9600 Personen in Vorarlberg bezeichnen sich als queer – also etwa als lesbisch, schwul, trans- oder bisexuell. Die Community ist nach wie vor in der Berufswelt mit Problemen konfrontiert, die ihre heterosexuellen Kollegen in dieser Form nicht kennen. Viele erleben Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität, sowohl im Einstellungsprozess als auch im Arbeitsalltag. Daher lebt statistisch gesehen auch nur ein Fünftel der Betroffenen ihre Identität offen im Job aus. Die Angst vor Diskriminierung und die erzwungene Geheimniskrämerei können erhebliche psychische Belastungen verursachen.