Ein Immobilienmakler mit einer Liebe fürs Design

Eine Leidenschaft für das Design

Durch Zufall ist Michael damals in die Immo-Branche gestolpert – und hat so letztlich seine wahre Passion entdeckt. Auch wenn es am Markt derzeit nicht allzu rosig aussieht, ist der Immobilienexperte gut unterwegs: „Ich habe das Glück, schon sehr lange in der Branche zu sein, das ist ein großer Vorteil“, erzählt er. Die allgemeine Lage sei allerdings schwierig: „Die Leute würden gerne kaufen, aber ein stark steigendes Zins- und Preisniveau belasten den Markt.“