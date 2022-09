Auf Judoka Böhler warten Monate der Entscheidung

Umso wichtiger ist es für den 27-Jährigen nun so viele Kämpfe wie möglich zu machen. „Gewisse Sachen kannst du nicht trainieren“, weiß Böhler, der in den vergangenen Jahren neun OPs über sich ergehen lassen musste, zuletzt zweimal am Kreuzband und einmal wegen eines Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule – eine echte Horror-Serie. „Das sind judospezifische Sachen, die eigentlich nur durchs Kämpfen zurückkommen.“ Aus diesem Grund wird der frühere Heeressportler - sein Vertrag wurde zuletzt nicht verlängert - schon in zwei Wochen für Flachgau (S) in der Bundesliga wieder auf die Matte steigen, ehe in vier Wochen in Weiz (St) die Staatsmeisterschaften auf dem Programm stehen.