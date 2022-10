Böhler gelingt Comeback am internationalen Podest

Gran Slam in Baku wartet

Böhler wird nun bis Donnerstag in Spanien bleiben und dort an einem internationalen Trainingslager teilnehmen. „Dann geht es zurück nach Vorarlberg, wo ich die finale Vorbereitung für das letzte Turnier des Jahres absolvieren werde.“ Das steigt von 4. bis 6. November in Aserbaidschans Hauptstadt Baku. „Auch im Hinblick auf diesen Event war der Erfolg wichtig“, verrät Laurin. „Besonders die Tatsache, dass ich mein verletztes Knie gar nicht gespürt habe, ist eine große Erleichterung und gibt mir ein gutes Gefühl."