Olympia-Hoffnung gab nach 939 Tagen sein Comeback

Beim European Open in Oberwart gab der Schwarzacher nun sein langersehntes Comeback. Da scheiterte er dann allerdings in seinem ersten Kampf am Georgier Giorgi Beriashvili. „Die Leistung war zwar noch nicht der Hammer, aber das wird schon“, sagte Böhler, bei dem die Freude über die Rückkehr überwog und der für ein internationales Trainingslager noch in Oberwart blieb.