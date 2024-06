Coach Joachim Standfest startet mit 19 Spielern

Heute Nachmittag bittet Joachim Standfest den Altacher Bundesligakader zur ersten Trainingseinheit auf dem Nebenplatz der Cashpoint-Arena. „Das Training wird eine Art Begrüßungsrunde werden, eine lockere Einheit. Das gilt auch noch für Dienstag. Denn am Mittwoch stehen sportmedizinische Tests an. Für ein realistisches Ergebnis sollten die Spieler nicht allzu müde sein“, sagt Joachim Standfest vor dem Auftakt. Der Trainer selbst reiste erst gestern Nachmittag ins Ländle, zuvor schaute er seiner Tochter Lenia bei einem Sprintwettkampf in der Steiermark auf die schnellen Beine.