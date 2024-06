Bodensee-Fische leiden unter Wassererwärmung

Die Folgen sind gravierend: Denn mit der Erwärmung verliert der Austausch des Tiefenwassers mit dem Oberflächenwasser an Dynamik. Dadurch reduziert sich auch der Transport von Sauerstoff aus der Deckschicht in die Tiefe, was wiederum für die dort lebenden Organismen negative Folgen hat. Und umgekehrt gelangen Nährstoffe aus der Tiefe nicht mehr an die Oberfläche, wodurch nicht zuletzt vielen Fischen die Nahrungsgrundlage wegbricht.