Martin Brenners Kader nimmt erste Form an

Am Montag um 11 Uhr trifft sich die Mannschaft der Austria in Lustenau zum Trainingsauftakt in die neue Saison. Damit startet für Coach Martin Brenner eine neue Ära, ist es doch seine erste Station als Profi-Trainer. Sozusagen als Einstandsgeschenk wurde am Sonntag die Verpflichtung von fünf neuen Spieler bekannt gegeben.