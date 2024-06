Die öffentliche Hand ist ein exzellenter Bauherr

Leuchtturmprojekte von überragender Qualität

Aber es gibt Hoffnung – und das liegt vor allem an der öffentlichen Hand. Tritt diese in Vorarlberg als Bauherr auf, schaut – zumindest seit rund 15 Jahren – am Ende meist etwas Vernünftiges dabei heraus. Mehr noch: Die öffentlichen Bauten im Ländle haben vielfach eine überragende Qualität, diesbezüglich muss Vorarlberg den Vergleich mit keiner Region in Europa scheuen. Die Vorzüge zeigen sich einerseits in der Architektur und im bautechnisch überaus hohen Niveau, viel mehr aber noch in der Nutzung. Soll meinen: Öffentliche Gebäude liefern in vielen Fällen einen Mehrwert für die Gemeinschaft. Und warum ist das so? Ganz einfach: Öffentlichen Bauten liegt immer ein Bedarf zugrunde. Was braucht die Gemeinde? Was fehlt im Ort? Wie können wir das Dorfzentrum attraktiver machen?