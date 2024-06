Drogenlenker flüchtete vor Polizeikontrolle

Gegen 1.30 Uhr führten Beamten der Polizeiinspektion Dornbirn an der Lustenauer Straße Geschwindigkeitsmessungen durch. Kein großes Interesse an einer Kontrolle hatte aber offensichtlich ein in Dornbirn wohnhafter Autofahrer. Denn kaum, dass er die Polizisten erspähte, wendete er auch schon seinen Wagen und raste in die entgegengesetzte Richtung davon.