Erster Apple Store Indiens offiziell eröffnet

Der US-Technologieriese Apple hat sein erstes Geschäft in Indien eröffnet und dürfte in den kommenden Jahren zunehmend ein Auge auf den riesigen südasiatischen Markt haben. Konzernchef Tim Cook persönlich öffnete am Dienstag die Türen der Filiale in Mumbai an der indischen Westküste unter dem Applaus des Personals und der ersten Kunden. Hunderte Menschen wohnten der Eröffnung bei, einige waren nachts schon Schlange gestanden.