Türkis-grüner Schlagabtausch | ÖVP-Panik

Türkis-grüner Schlagabtausch: Und so eine Regierung soll noch eineinhalb Jahre für die Republik und die Menschen in diesem Land arbeiten? Am Wochenende ließ ein neuerlicher Schlagabtausch zwischen der grünen Justizministerin Alma Zadić und der türkisen Verfassungsministerin Karoline Edtstadler die Zweifel an der Haltbarkeit dieser Koalition bis Herbst 2024 weiter wachsen. Zadić teilte in der TV-Pressestunde kräftig gegen die ÖVP aus, vor allem gegen Edtstadler. Diese hatte jüngst nicht nur eine Stärkung der Beschuldigtenrechte und Einschränkungen bei der Beschlagnahmung und Auswertung von Handys gefordert, sondern nun auch ein Zitierverbot für Medien aus Verfahrensakten - all das im Abtausch zur ewig diskutierten Schaffung eines Bundesstaatsanwaltes. Zadić schloss am Sonntag grollend nicht aus, dass die geplanten Reformen gar nicht mehr kommen. Die ÖVP nehme Verhandlungstermine nicht an und habe einen für die Grünen nicht akzeptablen Vorschlag gemacht. Der ÖVP-Generalsekretär rückte daraufhin gleich aus, um Zadić auszurichten, dass sie ja nur vom Stillstand und den Fehlentwicklungen im Justizministerium ablenken wolle. Schaut nicht wirklich nach einer gedeihlichen, vertrauensvollen Zusammenarbeit und Basis für eineinhalb weitere gemeinsame Regierungsjahre aus …