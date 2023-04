Neo-Gastronomin Barbara Karlich eröffnet Kultbar

„Dieses Haus hat eine lange Familiengeschichte. Einst gehörte es unserem Ururgroßvater mütterlicherseits. Zwischenzeitlich wurde es verkauft und schließlich erwarb es unser Großvater väterlicherseits. Als unser Vater dann unsere Mutter heiratete, eröffneten die beiden hier in unserer Heimatgemeinde Trausdorf an der Wulka am 2. März 1971 ein Lokal“, erzählt Moderatorin Barbara Karlich, als wir sie und ihren Bruder Andreas in der ehemaligen Kultbar „Wagenradl“ zum Interview treffen.