Weiter Kontrollen an Grenze Deutschland-Österreich

Deutschland sei auch im vergangenen Jahr wieder Hauptzielland in Europa gewesen, sagte Innenministerin Nancy Faeser. 217.735 Asylanträge wurden 2022 gestellt, das ist ein Viertel der Zahlen in der EU. „Besorgniserregend ist, dass im Jahr 2022 ein Höchstwert der festgestellten irregulären Migration an den EU-Außengrenzen seit 2016 zu verzeichnen war.“ Die Unterbringungssituation in deutschen Ländern und Kommunen hätte sich weiter verschärft.