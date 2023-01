Österreich verlängert Grenzkontrollen zur Slowakei

Innenminister der EU-Staaten beraten über Rückführung von Migranten

Am Donnerstag berieten die EU-Innenminister - darunter auch Karner - bei einem Treffen in Stockholm darüber, wie mehr abgelehnte Asylwerber in ihre Heimat abgeschoben werden können. Dabei nimmt die schwedische EU-Ratspräsidentschaft vor allem die Kooperation mit den Ländern außerhalb der EU in den Blick. „Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Abkommen mit den Herkunftsländern, das betrifft die Mitgliedsländer selbst, aber vor allem die EU-Kommission, die noch viel mehr Druck machen kann“, betonte Karner im Vorfeld des Treffens gegenüber dem Ö1-„Morgenjournal“. In Österreich wurden bisher 22 bilaterale Rückführungsabkommen mit Drittstaaten abgeschlossen.